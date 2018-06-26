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Президиум РАН обсудит развитие суперкомпьютеров в России

Наука
26 июня, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

На заседании также будет затронута тема согласования кандидатур на должности руководителей научных организаций

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Развитие суперкомпьютерных технологий в России рассмотрит Президиум Российской академии наук (РАН) на заседании 27 июня, сообщает пресс-служба РАН.

"Одна из главных тем - развитие суперкомпьютерных цифровых технологий в Российской Федерации. Об этом расскажет академик РАН Борис Четвертушкин", - говорится в сообщении. На заседании также будут рассмотрены вопросы согласования кандидатур на должности руководителей научных организаций и задачи организации Научно-координационного совета РАН по проблемам прогнозирования и стратегического планирования в РФ.

Вопрос согласования с РАН кандидатур глав академических институтов и центров является для Академии важнейшим и относится к так называемому праву "двух ключей", в рамках которого решение о назначении руководителей принималось совместно РАН и Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). Сохранение порядка утверждения руководителей академических научных организаций через согласование с РАН является одним из важнейших требований Российской академии наук, которое она намерена отстаивать, ранее заявил ТАСС президент Академии Александр Сергеев.

Президиум РАН - постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления Академии. В состав Президиума РАН входят президент и вице-президенты РАН, а также не более чем 80 членов Академии, избранных общим академическим собранием.

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