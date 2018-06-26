Совет РФФИ 27 июня подведет итоги конкурсов научных проектов фонда за 2017 год

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) подведет итоги конкурсов научных проектов, проведенных в 2017 году, на заседании 27 июня. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Фонда.

"Членами совета Фонда, известными учеными, академиками, руководителями научных организаций будут заслушаны выступления председателей экспертных советов РФФИ об итогах конкурсов научных проектов, проведенных в 2017 году, и о конкурсной деятельности в первом полугодии 2018 года", - говорится в сообщении.

В частности, будут подведены итоги 39 археологических экспедиций в России и странах ближнего зарубежья, пройдет обсуждение публикации сборника статей отечественных историков и археологов "1150 лет российской государственности", который вошел в десятку важнейших изданий по истории Древней Руси. На заседании будут озвучены результаты реализации научных грантов РФФИ.

Кроме того, члены совета и эксперты обсудят результаты исследований, которые были проведены в области новых материалов, геномики, персонализированной медицины, психического здоровья и ряда других.

Заседание совета РФФИ состоится 27 июня в Президентском зале Российской академии наук.