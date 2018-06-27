Президиум РАН обсудит развитие суперкомпьютерных технологий в России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) на заседании в среду обсудит развитие в РФ суперкомпьютерных технологий, сообщает пресс-служба РАН.

"Одна из главных тем - развитие суперкомпьютерных цифровых технологий в Российской Федерации. Об этом расскажет академик РАН Борис Четвертушкин", - говорится в сообщении.

Суперкомпьютеры используют в своей работе тысячи процессоров. Они применяются для задач, решение которых требует проведения численного моделирования и обработки большого количества данных в реальном времени. Среди них - прогнозирование погоды и климатических условий, моделирование ядерных испытаний, геологические исследования Земли при поисках нефтяных и газовых месторождений, проектирование самолетов и изучение космического пространства.

В международном рейтинге самых быстрых ЭВМ "Топ-500", который впервые начал публиковаться в 1993 году, китайские вычислительные машины занимают 202 позиции, американские - 143, японские - 35, немецкие - 21, французские - 18, британские - 15, голландские и итальянские - по шесть, российские - три.

На заседании также будут рассмотрены задачи организации Научно-координационного совета РАН по проблемам прогнозирования и стратегического планирования в РФ и вопросы согласования кандидатур на должности руководителей научных организаций.