Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президиум РАН обсудит развитие суперкомпьютерных технологий в России

Наука
27 июня, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

На заседании также будут рассмотрены задачи организации Научно-координационного совета академии по проблемам прогнозирования и стратегического планирования в РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) на заседании в среду обсудит развитие в РФ суперкомпьютерных технологий, сообщает пресс-служба РАН.

"Одна из главных тем - развитие суперкомпьютерных цифровых технологий в Российской Федерации. Об этом расскажет академик РАН Борис Четвертушкин", - говорится в сообщении.

Суперкомпьютеры используют в своей работе тысячи процессоров. Они применяются для задач, решение которых требует проведения численного моделирования и обработки большого количества данных в реальном времени. Среди них - прогнозирование погоды и климатических условий, моделирование ядерных испытаний, геологические исследования Земли при поисках нефтяных и газовых месторождений, проектирование самолетов и изучение космического пространства.

В международном рейтинге самых быстрых ЭВМ "Топ-500", который впервые начал публиковаться в 1993 году, китайские вычислительные машины занимают 202 позиции, американские - 143, японские - 35, немецкие - 21, французские - 18, британские - 15, голландские и итальянские - по шесть, российские - три.

На заседании также будут рассмотрены задачи организации Научно-координационного совета РАН по проблемам прогнозирования и стратегического планирования в РФ и вопросы согласования кандидатур на должности руководителей научных организаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай Япония Италия Россия Франция Германия Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
4
СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Турчинов: на Украине в каждой области создаются бригады территориальной обороны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости