Врачи: стюардессы подвержены раку больше, чем представительницы других профессий

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Стюардессы, проводящие в воздухе значительную часть жизни, подвергаются риску заболеть раком на 15% чаще, чем их сверстницы из других профессий, чья работа не связана с длительными перелетами. Выводы сделаны на основании исследования, проведенного учеными из медицинской школы Гарвардского университета в Бостоне. Его результаты опубликованы в специализированном американском журнале Environmental Health.

Медики школы в течение нескольких лет обследовали более 5300 стюардесс (число работников этой профессии среди мужчин - минимальное) под эгидой американских Центров по контролю и предотвращению заболеваний в Атланте.

Результаты тщательного контроля за состоянием здоровья бортпроводниц показали, что по сравнению с контрольной группой женщин равных по возрасту и социальному статусу, у стюардесс было выявлено онкологических заболеваний различной локализации на 15% больше.

Помимо выявленной патологии данного профиля, врачи обратили внимание на более частые случаи развития у стюардесс рака кожи, в основном меланомы, а также иных форм, которые встречались у данной категории работников в четыре раза чаще, чем у женщин из контрольной группы.

Причем у немногочисленной группы мужчин-стюардов рак кожи фиксировался гораздо реже и болезнь у них протекала менее агрессивно, констатировали медики.

Исследователи школы заметили, что такие проблемы, как ожирение и курение, поражающие весь мир, у стюардесс практически не встречаются.