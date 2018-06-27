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В РАН заявили о необходимости создать суперкомпьютерный центр мощностью 10 петафлопс

Наука
27 июня, 11:12 дата обновления: 27 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Этот центр должен стать полигоном для развития технологий суперкомпьютеров, сказал академик Борис Четвертушкин

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Суперкомпьютерный вычислительный центр производительностью 10 петафлопс необходимо создать в Российской академии наук (РАН) в ближайшие годы, заявил академик РАН Борис Четвертушкин.

"Необходимо в первую очередь создать в РАН вычислительный центр производительностью 10 петафлопс. Конечно, должно быть еще созвездие региональных центров. Это на ближайшую перспективу, потому что в горизонте 2023-2025 годов надо говорить уже о сотнях петафлопс. Данный центр должен стать полигоном для развития современных технологий суперкомпьютеров", - сказал он, выступая в среду на президиуме РАН.

Четвертушкин добавил, что программы по развитию суперкомпьютерных технологий в России, на которую предусмотрено выделить 32 млрд рублей на семь лет, недостаточно для активного развития этого направления.

"Программа… о развитии суперкомпьютерных технологий, ее явно недостаточно, там на 7,5 лет 32 млрд рублей на всю страну", - сказал академик.

По его словам, самый мощный суперкомпьютер в России - "Ломоносов" с мощностью пять петафлопс. А самый мощный в мире - 200 петафлопс.

"Развитие суперкомпьютерных технологий даст толчок развитию всех сфер - это медицина, разработка новых лекарств, логистические системы, освоение Арктики и так далее", - сказал учёный, добавив, что важную роль суперкомпьютеры играют также в оборонных исследованиях и разработках.

Суперкомпьютеры используют в своей работе тысячи процессоров. Они применяются для задач, решение которых требует проведения численного моделирования и обработки большого количества данных в реальном времени. Среди них - прогнозирование погоды и климатических условий, моделирование ядерных испытаний, проектирование самолетов и изучение космического пространства.

Ранее сообщалось, что США опередили Китай в области суперкомпьютеров, создав электронно-вычислительную машину под названием Summit, пиковая производительность которого достигает 200 петафлопс или 200 миллионов миллиардов (квадриллионов) операций в секунду

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