РАН намерена сотрудничать с Росатомом в сфере суперкомпьютерных технологий

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) намерена сотрудничать в сфере суперкомпьютерных технологий с Росатомом, который является лидером в развитии этих технологий в стране. Об этом сообщил в среду на заседании президиума Российской академии наук (РАН) президент РАН Александр Сергеев.

"Надо прописать нам сотрудничество с Росатомом. На уровне страны федеральный ядерный центр в Сарове является головным по развитию суперкомпьютерных технологий", - сказал Сергеев.

По его словам, решение о сотрудничестве принято на уровне Минобрнауки и "в ближайшее время нам нужно прописать наше (РАН - прим. ТАСС) участие" в развитии суперкомпьютерных технологий.

Суперкомпьютеры используют в своей работе тысячи процессоров. Они применяются для задач, решение которых требует проведения численного моделирования и обработки большого количества данных в реальном времени. Среди них - прогнозирование погоды и климатических условий, моделирование ядерных испытаний, геологические исследования Земли при поисках нефтяных и газовых месторождений, проектирование самолетов и изучение космического пространства.