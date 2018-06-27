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РАН намерена сотрудничать с Росатомом в сфере суперкомпьютерных технологий

Наука
27 июня, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Решение о сотрудничестве принято на уровне Минобрнауки, сказал президент Академии Александр Сергеев

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) намерена сотрудничать в сфере суперкомпьютерных технологий с Росатомом, который является лидером в развитии этих технологий в стране. Об этом сообщил в среду на заседании президиума Российской академии наук (РАН) президент РАН Александр Сергеев.

"Надо прописать нам сотрудничество с Росатомом. На уровне страны федеральный ядерный центр в Сарове является головным по развитию суперкомпьютерных технологий", - сказал Сергеев.

По его словам, решение о сотрудничестве принято на уровне Минобрнауки и "в ближайшее время нам нужно прописать наше (РАН - прим. ТАСС) участие" в развитии суперкомпьютерных технологий.

Суперкомпьютеры используют в своей работе тысячи процессоров. Они применяются для задач, решение которых требует проведения численного моделирования и обработки большого количества данных в реальном времени. Среди них - прогнозирование погоды и климатических условий, моделирование ядерных испытаний, геологические исследования Земли при поисках нефтяных и газовых месторождений, проектирование самолетов и изучение космического пространства.

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Сергеев, Александр Михайлович
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