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Умер профессор МГУ Владимир Успенский

Наука
27 июня, 14:05 дата обновления: 27 июня, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Математик скончался в возрасте 87 лет

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Математик, заслуженный профессор Владимир Успенский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Владимир Андреевич скончался, сегодня узнали", - сказали в пресс-службе.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова скорбит в связи с кончиной Владимира Успенского, который многие годы возглавлял кафедру математической логики и теории алгоритмов на мехмате, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Московский университет скорбит в связи с кончиной Владимира Андреевича Успенского. Владимир Андреевич - выдающийся математик, логик, один из самых талантливых учеников академика Колмогорова. Он сделал много для развития абстрактной математики, а именно логики, и имеет блестящий доказанный результат. Но, кроме того, он всегда был сторонником философского обоснования значения математики в развитии других наук, и в развитии Московского университета", - сказал ректор.

По его словам, Успенский всегда много внимания уделял поиску талантливых ребят, учеников. "Всегда был человеком неравнодушным, реагировал на несправедливость. Это человек, с которым мне выпала честь провести многие годы работы на мехмате и потом уже в ректорате", - вспоминает Садовничий.

"Мы очень скорбим в связи с кончиной Владимира Андреевича", - заключил он.

Владимир Успенский - советский и российский математик, лингвист, публицист, популяризатор науки. В 1952 году окончил механико-математический факультет МГУ (1952), ученик Андрея Колмогорова. Заведовал кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико- математического факультета МГУ в 1995-2018 годах. Автор многих книг и свыше 100 научных работ.

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