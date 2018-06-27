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Ученые назвали самое холодное место на Земле

Наука
27 июня, 15:50 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 27, июня. /ТАСС

Температура в небольших провалах на Восточном Антарктическом плато может опускаться до минус 98 градусов

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© AP Photo/Charles Hanley, архив

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Согласно новому исследованию, температура в небольших долинах, расположенных рядом с поверхностью Антарктического ледяного щита может упасть почти до минус 100 градусов Цельсия, превзойдя все предыдущие температурные рекорды Земли, сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".

Исследователи из Национального центра данных о снеге и льде при университете Колорадо (США) обнаружили, что температура в небольших провалах или мелких впадинах на Восточном Антарктическом плато может опускаться до минус 98 градусов Цельсия, "освежив" тем самым предыдущий рекорд минус 93 градусов Цельсия, установленный в 2013 году в том же регионе.

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Большая высота Восточно-Антарктического плато и его близость к Южному полюсу делают его местом с самым холодным климатом на Земле, в то время как небольшие провалы в Антарктическом Ледовом щите являются наиболее холодными точками в самом холодном месте. Ледяные, плотные и нисходящие воздушные потоки над поверхностью этого района могут продолжаться там в течение нескольких дней. Это заставляет поверхность и воздух над провалами остыть еще сильнее.

"В этом регионе мы видим периоды присутствия в атмосфере невероятно сухого воздуха, и это позволяет теплу от поверхности снега отражаться в космос еще легче", - сказал Тед Скамбос, старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и льде и один из организаторов исследования.

Вероятность появления рекордно низкой температуры была определена учеными при анализе данных, полученных спутниками в период с 2004 по 2016 год. Они свидетельствуют, что такая низкая температура возникает всякий раз при определенных погодных условиях. Для того, чтобы температура упала так низко, небо должно оставаться чистым, а воздух сухим в течение нескольких дней. Температура может упасть еще немного ниже, если такие условия сохраняются в течение нескольких недель, но это крайне маловероятно, сказал Скамбос. По мнению исследователей, температура минус 98 градусов Цельсия является самой низкой из возможных на поверхности Земли.

Исследование было опубликовано в среду в американском научном журнале Geophysical Research Letters.

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