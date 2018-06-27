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РФФИ поддержит проекты, направленные на юридическую защиту научных исследований

Наука
27 июня, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Председатель Совета РФФИ Владислав Панченко отметил, что объявлены 43 конкурса по юриспруденции, задачей которых является обеспечение правовой защиты разработок

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 40 конкурсов по юриспруденции, цель которых - обеспечить правовую защиту исследований и разработок, проводимых в России, объявил Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Об этом сообщил на заседании Совета РФФИ в среду его председатель Владислав Панченко.

"Мы объявили 43 конкурса по юриспруденции, <...> привязанные к конкретным направлениям наших исследований", - сказал Панченко.

"Мы часто сталкиваемся, начиная от скандалов в спорте, когда отстраняют наших спортсменов, <...> и заканчивая сложнейшими исследованиями, что мы не можем отстоять нашу правоту на международной арене", - отметил он.

По его словам, российские ученые пишут научные статьи, выпускают монографии, посвященные сложнейшим областям знаний - геномным исследования, развитию сельского хозяйства, разработке лекарств - и всему этому интеллектуальному труду нужна юридическая защита.

РФФИ - старейший научный фонд России, основанный в 1992 году. Он проводит и финансирует ряд конкурсов, среди которых фундаментальные научные исследования по восьми областям знаний, экспедиции и полевые исследования, поддержка исследований, проводимых молодыми учеными, международные и региональные конкурсы.

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