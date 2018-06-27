Президиум РАН присудил престижную научную премию математику Андрею Аптекареву

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Престижную научную премию имени А. А. Маркова за 2018 год президиум Российской академии наук решил присудить члену-корреспонденту РАН Андрею Аптекареву, передает корреспондент ТАСС.

Премия в размере 50 тыс. рублей присуждена Андрею Аптекареву за цикл работ "Асимптотики совместно ортогональных многочленов и их приложения к теории чисел и теории случайных матриц".

Согласно материалам премии 2018 года, которые есть в распоряжении ТАСС, на соискание престижной научной награды, помимо работ Аптекарева, был выдвинут Хабаровским отделением Института прикладной математики Дальневосточного отделения РАН цикл исследований "Цепные дроби и суммы Клостермана". Тайным голосованием бюро Отделения математических наук РАН единогласно выбрало победителем Аптекарева.

"Работы члена-корреспондента РАН Андрея Аптекарева содержат результаты, играющие большую роль в развитии современной математики, их автор является крупнейшим в России специалистом в исследуемой области", - говорится в материалах РАН.

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