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Президиум РАН присудил престижную научную премию математику Андрею Аптекареву

Наука
27 июня, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Аптекарев получил награду за цикл работ "Асимптотики совместно ортогональных многочленов и их приложения к теории чисел и теории случайных матриц"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Престижную научную премию имени А. А. Маркова за 2018 год президиум Российской академии наук решил присудить члену-корреспонденту РАН Андрею Аптекареву, передает корреспондент ТАСС.

Премия в размере 50 тыс. рублей присуждена Андрею Аптекареву за цикл работ "Асимптотики совместно ортогональных многочленов и их приложения к теории чисел и теории случайных матриц".

Согласно материалам премии 2018 года, которые есть в распоряжении ТАСС, на соискание престижной научной награды, помимо работ Аптекарева, был выдвинут Хабаровским отделением Института прикладной математики Дальневосточного отделения РАН цикл исследований "Цепные дроби и суммы Клостермана". Тайным голосованием бюро Отделения математических наук РАН единогласно выбрало победителем Аптекарева.

"Работы члена-корреспондента РАН Андрея Аптекарева содержат результаты, играющие большую роль в развитии современной математики, их автор является крупнейшим в России специалистом в исследуемой области", - говорится в материалах РАН.

Президиум РАН - постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления Академии. В состав Президиума РАН входят президент и вице-президенты РАН, а также не более 80 членов Академии, избранных общим академическим собранием.

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