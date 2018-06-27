Исследование: финансирование российской науки выросло в 3,3 раза за последние 17 лет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Финансирование гражданской науки из федерального бюджета увеличилось с 2000 года в 3,3 раза и составило в 2017 году 377,9 млрд рублей (0,41% ВВП). Об этом говорится в новом выпуске информационного бюллетеня серии "Наука, технологии, инновации" Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованном в среду.

"Общий объем ассигнований на гражданскую науку (исследования по направлениям, имеющим гражданское назначение) из средств федерального бюджета в 2017 году составил 377,9 млрд рублей или 0,41% ВВП. По сравнению с уровнем 2000 года их величина выросла в 3,3 раза (в постоянных ценах). Основное увеличение приходилось на 2000-2013 годы (в 4,7 раза). В последние четыре года в силу бюджетных ограничений, обусловленных экономической ситуацией, наблюдалось снижение (в постоянных ценах) в среднем за год на 8,4% или на 29,7% от уровня 2013 года", - говорится в исследовании.

На фундаментальные исследования в 2017 году было выделено 31% от общей суммы. На прикладные - 69%, в том числе в области национальной экономики - 55,5%, здравоохранения - 5%, общегосударственных вопросов - 4,8%, образования - 3,4%.

При этом в 2011-2016 годах на долю фундаментальных исследований приходилось менее 30%. А в 2018-2020 годах, в соответствии с действующим законом о бюджете планируется, что эта доля превысит 40%, отмечают в ВШЭ.

"В 2018-2020 годах планируется выделять из бюджета на гражданскую науку ежегодно свыше 350 млрд рублей (в действующих ценах)", - говорится в информационном бюллетене.