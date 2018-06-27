На развитие Академгородка Новосибирска потребуется около 500 млрд рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Программа развития новосибирского Академгородка, численность ученых и сотрудников которого должна быть увеличена в разы, потребует на шесть лет порядка 500 млрд рублей. Об этом в среду на заседании Российской академии наук (РАН) сообщил председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) Валентин Пармон.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе и руководством РАН разработать до 30 сентября комплексный план по развитию Сибирского отделения РАН, а также представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

"Конкретно по Новосибирску руководством страны была поставлена цель кратно увеличить число сотрудников в научном центре. Для этого надо, естественно, развивать научную, социальную, образовательную плюс инновационную инфраструктуру - на всю программу по развитию новосибирского научного центра может потребоваться 500 млрд рублей на шесть лет", - сказал Пармон.

По его словам, на создание Академгородка за историю его существования было потрачено 1 трлн рублей, исходя из современных расценок. "Если все получится, то это будет третья волна развития новосибирского научного центра", - добавил глава СО РАН.

Академгородок, основанный в 1957 году, входит в Советский район Новосибирска. Он является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки научно- исследовательских институтов, президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.