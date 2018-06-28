Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Honda сообщила, что на базе робота ASIMO разработает новых андроидов

Наука
28 июня, 7:52 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, июня. /ТАСС

Предполагается, что новые роботы будут выполнять полезную работу, в частности, по уходу за больными и престарелыми

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JASON SZENES

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Японская корпорация Honda Motor сообщила в четверг, что намерена разработать вслед за своим роботом-андроидом ASIMO новые двуногие подвижные устройства, которые будут способны не просто развлекать публику, а выполнять полезную работу, в частности, по уходу за больными и престарелыми.

"Мы продолжим разработку двуногих роботов, - приводит информационное агентство Kyodo слова представителя Honda Motor. - Наша корпорация намерена также продолжать использование ASIMO. В то же время с применением его систем контроля за движением уже разработано устройство, призванное помогать при передвижении людям со слабыми ногами".

Двуногий, быстро шагающий и говорящий человекообразный робот ASIMO был впервые представлен публике в 2000 году. Его последнюю, наиболее совершенную модель разработали в 2011 году. Этих роботов сдают в аренду, они выступают как активные участники различных массовых мероприятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОЗХО сделала уверенный шаг к собственному распаду
2
Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Постпред РФ: Западу помогли голосовать в ОЗХО делегации островных государств
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости