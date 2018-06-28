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Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море

Наука
28 июня, 9:00 UTC+3

По данным экспертов, в северной части акватории моря наблюдается нарушение климатического цикла

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© Лев Федосеев/ТАСС

Специалисты из института морских исследований зафиксировали резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. В опубликованном в журнале Nature Climate Change исследовании отмечается, что в северной части акватории моря наблюдается нарушение климатического цикла.

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Основываясь на результатах анализа собранных с 1970 по 2016 год данных, ученые констатировали снижение объема таяния льдов и как следствие снижение объема поступающей в акваторию моря холодной пресной воды. Это влечет за собой нарушение стратификации (разделение водных слоев по плотности) пресных и соленых вод моря и их смешивание. 

Регион постепенно теряет признаки арктического климата и скоро может стать частью атлантической климатической системы, отмечается в материале. Исследователи считают этот процесс необратимым и заявляют, что появление "горячего пятна" в регионе губительно скажется на местной экосистеме, в которой обитают зависящие от ледового покрова животные.

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