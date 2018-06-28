Саратовские ученые создали экологичный полимер, который сможет заменить пластмассу

САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Ученые Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ совместно с учеными СГТУ создали экологически чистый полимер, который сможет заменить пластмассу и при этом разлагаться в почве за короткий срок. В состав полимера входят, в том числе, отходы зерна, об этом в интервью ТАСС сообщила доцент кафедры "Физика и естественнонаучные дисциплины" Балаковского инженерно-технологического института Наталья Щербина.

"Наши ученые разработали состав композиционного материала - он низкотоксичен и может разлагаться в почве от шести месяцев до одного года. Предполагается, что данный полимер может полностью заменить на рынке пластмассу", - сказала Щербина.

Она уточнила, что благодаря низкой токсичности полимер можно использовать для упаковки продуктов питания и изготовления пластиковой посуды вместо обычного пластика, который практически не разлагается и наносит ущерб окружающей среде.

"Аналогов в России данному продукту нет, а иностранные аналоги довольно дорогие. Таким образом, использование нашей разработки позволило бы не только сделать производство упаковки экологичнее, но и в разы дешевле", - отметила Щербина.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры с предприятиями, которые могли бы выпустить первую пробную партию продукции из данного полимера.