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Саратовские ученые создали биосовместимый пластик, безопасно разлагающийся в теле человека

Наука
28 июня, 10:36 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 28, июня. /ТАСС

Изобретение уже проходит клинические испытания в филиале МИФИ в Подмосковье

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САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Ученые Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ создали уникальный биосовместимый пластик, который можно использовать для создания пластин и приспособлений в медицине, травмотологии и хирургии. Об этом в интервью ТАСС сообщила доцент кафедры "Физика и естественнонаучные дисциплины" Балаковского инженерно-технологического института Наталья Щербина.

"Наши ученые разработали биосовместимы материал, который можно вживлять в чело человека. Проводить повторные операции в этом случае будет не надо - приспособление, например, пластина, скрепляющие сломанную кость, "растворятся" внутри, при этом дополнительно минерализируя и укрепляя кость", - рассказала Щербинина.

По ее словам, подобных биоразлагающихся приспособлений до сих пор в России не производили, аналоги производятся только за границей. В данный момент изобретение уже проходит клинические испытания в филиале МИФИ в Подмосковье.

"Первые пробные приспособления внедрены в рамках испытания в живых мышей. На данном этапе испытания прошли успешно", - рассказала Щербина.

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