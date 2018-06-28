Саратовские ученые создали биосовместимый пластик, безопасно разлагающийся в теле человека

САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Ученые Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ создали уникальный биосовместимый пластик, который можно использовать для создания пластин и приспособлений в медицине, травмотологии и хирургии. Об этом в интервью ТАСС сообщила доцент кафедры "Физика и естественнонаучные дисциплины" Балаковского инженерно-технологического института Наталья Щербина.

"Наши ученые разработали биосовместимы материал, который можно вживлять в чело человека. Проводить повторные операции в этом случае будет не надо - приспособление, например, пластина, скрепляющие сломанную кость, "растворятся" внутри, при этом дополнительно минерализируя и укрепляя кость", - рассказала Щербинина.

По ее словам, подобных биоразлагающихся приспособлений до сих пор в России не производили, аналоги производятся только за границей. В данный момент изобретение уже проходит клинические испытания в филиале МИФИ в Подмосковье.

"Первые пробные приспособления внедрены в рамках испытания в живых мышей. На данном этапе испытания прошли успешно", - рассказала Щербина.