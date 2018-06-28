Польский археолог обнаружил в Танзании сотни древних наскальных рисунков

ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Польский археолог Мачей Гжельчик из Ягеллонского университета в Кракове обнаружил несколько сотен ранее неизвестных наскальных рисунков в заповеднике в Танзании. Самые древние из них насчитывают несколько тысяч лет, сообщает Польское агентство печати.

"Только в этом году я обнаружил более 50 мест, где находятся десятки, а иногда и сотни рисунков разного возраста", - рассказал Гжельчик. По его словам, это открытие интересно тем, что рисунки находятся на расстоянии всего нескольких километров от места, где уже давно была обнаружена богатая коллекция наскальной живописи, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рисунки выполнены красной и белой краской. Ученые предполагают, что красным изображениям несколько тысяч лет.

"Красные рисунки особенно разнообразны. Помимо образов животных там присутствуют метеориты и кометы. Это редкость не только для африканской археологии", - указал исследователь. Есть среди них также и рисунки, напоминающие одновременно головы и баобабы. "Возможно, мы имеем дело с мифологией - баобабы играли важную роль в верованиях местного населения", - добавил он.

Исследователь также обратил внимание, что создатели рисунков белой краской не закрашивали и не уничтожали предыдущие изображения.