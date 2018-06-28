Ученые: уровень заболеваемости раком в Древнем Египте был в 50 раз ниже, чем сейчас

КАИР, 28 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Анализ сотен останков из погребального комплекса в оазисе Дахля в Западной пустыне подтолкнул ученых к выводу, что в Древнем Египте люди страдали от различных форм рака, но уровень заболеваемости был ниже, чем сейчас.

Исследование 1087 скелетов, похороненных от 1500 до 3000 лет назад, выявило, что по меньшей мере шесть человек умерли от рака. Специалисты из Университета в Западном Онтарио установили, что у двух молодых женщин в возрасте 20-30 лет был рак шейки матки, 25-летний юноша страдал от рака яичка, 50-летняя женщина умерла от метастаз в результате карциномы, примерно того же возраста мужчина болел раком прямой кишки, а мальчик 3-5 лет скончался от лейкемии. Соответствующие выводы, подтвержденные в ходе современного тестирования, были сделаны на основе выявленных поражений в костях останков. Получается, говорят эксперты, что "заболеваемость раком в Древнем Египте была, в среднем, 1% на 1000 жителей, в то время, как сейчас этот показатель приближается уже к 50%". При этом форма рака у молодых людей - шейки матки, в первую очередь, и яичка - в меньшей степени - стали следствием, как сейчас это уже официально установлено, вируса папилломы человека, который широко распространен в Африке.

Канадские ученые не сбрасывают со счетов вероятность, что поражение заболеванием было выше, но локализация была в органах и мягких тканях, не сохранивших спустя тысячелетия никаких следов. Более того, риск ракового поражения увеличивается с возрастом, а в древности лишь 7,7% населения доживало до 60 лет. "Учитывая, что половина всех форм рака развивается у человека в возрасте старше 70 лет, этот важный момент нельзя сбрасывать со счетов", - говорят специалисты.

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"Но и принимая во внимание все эти факты и допущения, получается, что уровень заболеваемости раком в Древнем Египте был в 50 раз ниже, нежели сейчас, - указывают ученые. - Частота случаев онкологии не была бы аналогичной уровню 2018 года, даже если бы древние египтяне были долгожителями". Вероятное объяснение такой ситуации они видят в том, что "канцерогенная нагрузка в древности была значительно ниже, чем в современном западном обществе".

По словам экспертов, перспективные направления лечения заболевания в наши дни существенным образом отличают нас от древних египтян. "Так, рак яичка, который убил одного из жителей оазиса Дахля, сейчас считается излечим на 98%, а передовые нанотехнологии, позволяющие персонифицированно подходить к каждому случаю, с каждым разом увеличивают шансы на выздоровление при других формах онкологии, например, при раке кожи", - заключают они.

В Древнем Египте чаще лечили симптомы, нежели само заболевание и единственным способом борьбы с раком считалось прижигание.