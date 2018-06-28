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Ученые: уровень заболеваемости раком в Древнем Египте был в 50 раз ниже, чем сейчас

Наука
28 июня, 18:20 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

По словам экспертов, заболеваемость раком в Древнем Египте была, в среднем, 1% на 1000 жителей, в то время, как сейчас этот показатель приближается к 50%

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КАИР, 28 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Анализ сотен останков из погребального комплекса в оазисе Дахля в Западной пустыне подтолкнул ученых к выводу, что в Древнем Египте люди страдали от различных форм рака, но уровень заболеваемости был ниже, чем сейчас.

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Исследование 1087 скелетов, похороненных от 1500 до 3000 лет назад, выявило, что по меньшей мере шесть человек умерли от рака. Специалисты из Университета в Западном Онтарио установили, что у двух молодых женщин в возрасте 20-30 лет был рак шейки матки, 25-летний юноша страдал от рака яичка, 50-летняя женщина умерла от метастаз в результате карциномы, примерно того же возраста мужчина болел раком прямой кишки, а мальчик 3-5 лет скончался от лейкемии. Соответствующие выводы, подтвержденные в ходе современного тестирования, были сделаны на основе выявленных поражений в костях останков. Получается, говорят эксперты, что "заболеваемость раком в Древнем Египте была, в среднем, 1% на 1000 жителей, в то время, как сейчас этот показатель приближается уже к 50%". При этом форма рака у молодых людей - шейки матки, в первую очередь, и яичка - в меньшей степени - стали следствием, как сейчас это уже официально установлено, вируса папилломы человека, который широко распространен в Африке.

Канадские ученые не сбрасывают со счетов вероятность, что поражение заболеванием было выше, но локализация была в органах и мягких тканях, не сохранивших спустя тысячелетия никаких следов. Более того, риск ракового поражения увеличивается с возрастом, а в древности лишь 7,7% населения доживало до 60 лет. "Учитывая, что половина всех форм рака развивается у человека в возрасте старше 70 лет, этот важный момент нельзя сбрасывать со счетов", - говорят специалисты.

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"Но и принимая во внимание все эти факты и допущения, получается, что уровень заболеваемости раком в Древнем Египте был в 50 раз ниже, нежели сейчас, - указывают ученые. - Частота случаев онкологии не была бы аналогичной уровню 2018 года, даже если бы древние египтяне были долгожителями". Вероятное объяснение такой ситуации они видят в том, что "канцерогенная нагрузка в древности была значительно ниже, чем в современном западном обществе".

По словам экспертов, перспективные направления лечения заболевания в наши дни существенным образом отличают нас от древних египтян. "Так, рак яичка, который убил одного из жителей оазиса Дахля, сейчас считается излечим на 98%, а передовые нанотехнологии, позволяющие персонифицированно подходить к каждому случаю, с каждым разом увеличивают шансы на выздоровление при других формах онкологии, например, при раке кожи", - заключают они.

В Древнем Египте чаще лечили симптомы, нежели само заболевание и единственным способом борьбы с раком считалось прижигание.

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