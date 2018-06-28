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Британские археологи обнаружили артефакты эпохи неолита в графстве Саффолк

Наука
28 июня, 17:56 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, июня. /ТАСС

Эксперты считают, что находкам более 4 тыс. лет

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ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Археологи из Великобритании нашли уникальные артефакты эпохи неолита при закладке фундамента для новой ветряной мельницы в графстве Саффолк на востоке страны. Как сообщает в четверг газета The Guardian, найденные предметы свидетельствуют о том, что ранее это место использовалось для проведения религиозных ритуалов и совершения жертвоприношений.

Такого мнения, в частности, придерживается специалист Винни Монахан, принимавший участие в раскопках.

Первоначально предполагалось, что археологические находки, включающие фрагменты изделий из металла и керамики, останки крупного рогатого скота, относятся к средневековой или викторианской эпохе. Однако после проведения радиоуглеродного анализа выяснилось, что артефактам более 4 тыс. 300 лет. Как полагают историки и специалисты по дендрохронологии, в древности на этом участке располагалась деревянная платформа, окруженная водой и предназначенная для совершения религиозных и культовых обрядов. Уникальные предметы, найденные во время раскопок, свидетельствуют о том, что это место в свое время служило пристанищем римских и саксонских племен.

"Сегодня очень редко можно найти уцелевшие органические материалы эпохи неолита. Некоторые из них настолько хорошо сохранились, что можно четко определить, к какому временному периоду они относятся. Сначала некоторые деревянные столбы выглядели так, как будто им 100 лет, и невероятно, что им больше 4 тыс. лет", - рассказал Ричард Ньюман, ведущий специалист компании Wardell Armstrong, занимающейся вопросами геологии и добычи полезных ископаемых. По его мнению, находка имеет важное международное значение.

Как считают археологи, основная часть сооружения была построена около 4 тыс. 800 лет назад и относится к раннему неолиту. Вплоть до XI в. участок практически не подвергался серьезным изменениям как природного, так и техногенного характера, что дало возможность в точности определить возраст находок.

Найденные артефакты переданы специалистам для дальнейшего изучения. Ожидается, что после окончания исследования они будут выставлены в местном музее.

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