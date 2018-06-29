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В РАН вручат премии за лучшие изобретения

Наука
29 июня, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Размер главного приза премии составит миллион рублей

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вручение премий за лучшие изобретения, соответствующие современным вызовам научно-технического развития России, состоится 29 июня в Российской академии наук (РАН), сообщила пресс-служба РАН.

С 1957 года по инициативе Академии наук СССР в конце июня ежегодно лучшим изобретателям и рационализаторам вручались премии и государственные награды. В 2017 году Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) возродило традицию вручения премии.

"Событие года в области изобретательства - вручение премии за лучшие изобретения, соответствующие современным вызовам научно-технического развития России, пройдет 29 июня в конференц-зале президиума РАН. В этом году размер главного приза премии ВОИР составит 1 млн рублей, а молодежная премия ВОИР - 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В награждении примут участие президент РАН Александр Сергеев, президент ВОИР, президент НИЦ "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, вице-президент ВОИР, председатель экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности при комитете Госдумы по образованию и науке Владимир Кононов, генеральный директор АО "Национальная инжиниринговая корпорация" Алексей Трошин.

Кроме того, как отметили в ВОИР, 29 июня будет объявлен победитель конкурса "Столица изобретательства - 2019". В нем участвуют субъекты России, а регион - победитель станет главной площадкой по изобретательству в течение всего 2019 года.

Награждение приурочено ко Дню изобретателя и рационализатора, который отмечается в России ежегодно в последнюю субботу июня (в 2018 году - 30 июня).

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Персоны
Ивлиев, Григорий Петрович Кононов, Владимир Михайлович Сергеев, Александр Михайлович Ковальчук, Михаил Валентинович
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