Археологи обнаружили в Крыму неразграбленный некрополь поздних скифов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Крымская новостроечная экспедиция Института археологии РАН при раскопках в районе строительства автотрассы "Таврида" близ Севастополя обнаружила нетронутый позднескифский могильник II-IV веков нашей эры, сообщает в пятницу пресс-служба института.

"Найденные при раскопках артефакты позволят восстановить историю Крыма римского периода и воссоздать картину жизни поздних скифов в этот временной отрезок, их культуру, традиции и обрядность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в античных письменных источниках очень мало информации о прошлом Крыма, и его история в период поздней античности полна "белых пятен". Поэтому особое значение приобретают данные археологических раскопок.

"История поздних скифов интересна не только сама по себе, но и тем, что она показывает, как античная культура влияла на варваров, и как они влияли на нее. Не все детали этих процессов еще ясны, и пролить на них свет могут только масштабные и тщательные раскопки", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, доктора исторических наук Сергея Внукова.

В ходе раскопок, по его словам, исследовано более 100 погребений, собрано более 1,3 тыс. находок.

О находках

Ранние погребения некрополя, по словам Внукова, датируются концом II - первой половиной III века нашей эры. Большинство из них представляют собой подбойные могилы, которые состоят из вертикального входного "колодца" и ниши - погребальной камеры, устроенной в одной из стенок. Погребенных укладывали на спине, у головы обычно помещали посуду, стеклянные сосуды, ножи и пищу, которую клали покойным "в дальнюю дорогу". Затем вход в камеру закладывали камнями.

Женские захоронения, отмечает ученый, отличались от мужских набором предметов. Если в женских погребениях больше украшений: бус, браслетов, серег, часто находят стеклянные флаконы, пряслица от веретен, и нет оружия, то в мужских захоронениях нет серег и колец (только иногда встречаются крупные перстни и единичные крупные бусы), зато может быть оружие и конская узда.

Так, в одном из захоронений археологи обнаружили около головы усопшей кувшин, стеклянный бальзамарий (флакон для благовоний), амфору, нож, на груди - ожерелье из стеклянных, гагатовых, янтарных бус, а под ключицей - три золотых лавровых листа (вероятно, от греческого золотого погребального венка).

Также в захоронении были найдены стеклянный бисер, которым когда-то была расшита одежда, две застежки-фибулы и две пряжки, стеклянная кружка, а рядом - кольца и пряжки от ремня.

Среди находок в ранних погребениях особо выделяются перстень с вырезанной вставкой-печаткой из сердолика и золотая пронизь с подвеской каплевидной формы и сердоликовой вставкой, окантованной зернью. Ближайшие аналоги ей были найдены в некрополе Херсонеса.

Как выяснилось во время раскопок, некрополь постепенно расширялся на юг и восток. Большинство могил второй половины III и IV века нашей эры также были подбойными, но появились и другие погребальные конструкции: грунтовые могилы с заплечиками - уступами, на которые опирались каменные плиты перекрытия.

В поздних мужских погребениях найдено оружие: мечи, кинжалы, в одной из могил был найден боевой топор.

О раскопках

После решения о строительстве скоростной трассы "Таврида", которая соединит к 2019 году Керчь с Севастополем, здесь начались археологические раскопки. Археологи получили уникальную возможность провести широкомасштабные исследования в разных регионах Крыма. Раскопки, начавшиеся весной 2017 года, стали крупнейшими в археологической истории Крыма: ученые из основных археологических центров страны обследовали почти 300-километровый участок будущей трассы, пересекающей полуостров с востока на запад и обнаружили более чем 90 памятников истории, уходящей в прошлое до 80 тыс. лет - от эпохи мезолита до XIX века.

Обнаруженный во время строительства трассы некрополь "Фронтовое-3", названный по наименованию ближайшего населенного пункта, сохранился полностью и поэтому представляет особый интерес для ученых, которые получили возможность исследовать нетронутые захоронения на современном научном уровне.

Сейчас ученые завершают раскопки на юго-восточном участке и продолжают исследования на северо-западном, где могут находиться более ранние захоронения. После окончания работ участок будет сдан строителям, а материалы раскопок переданы в Херсонесский музей-заповедник в Севастополь.