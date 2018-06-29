Около 20 мероприятий войдут в нацпроект "Наука"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 20 мероприятий войдут в национальный проект "Наука", цель которого - выполнение задач, поставленных президентом в майском указе. Об этом в пятницу сообщил ТАСС первый замминистра Минобрнауки РФ Григорий Трубников.

"Нацпроект - комплекс мероприятий, их порядка 20, которые нас должны привести к достижению целей, поставленных президентом России в майском указе", - сказал Трубников.

"Этот нацпроект отвечает всем целям и задачам, поставленным президентом в майском указе: вхождение России в пятерку ведущих научных стран по приоритетным областям науки, создание научно-образовательных центров мирового уровня, крупной исследовательской инфраструктуры на территории России", - отметил замминистра, добавив, что также одна из его целей - сделать Россию привлекательной для работы ведущих ученых мирового уровня.

По его словам, концепция и паспорт проекта будут внесены в правительство в срок, 29 июня главой министерства.

Инструмент реализации Стратегии НТР

Нацпроект "Наука", по словам Трубникова, фактически станет основным инструментом реализации Стратегии научно-технологического развития, которая была утверждена в 2016 году. "Если говорить про основные критерии, то, конечно, основными вехами нацпроекта является увеличение доли публикаций российских ученых в ведущих научных базах, например, Web of Science, увеличение доли молодых исследователей, числа лабораторий, более серьезный подход к исследовательской аспирантуры, чтобы ее выпускники защищали диссертации соответствующего уровня", - отметил Трубников.

Кроме того, одна из главных целей нацпроекта - "подружить науку с экономикой, бизнесом". А также увеличение расходов внебюджетного сектора на разработки. По данным замминистра, сейчас соотношение расходов на науку следующее: 33% - внебюджет, 67% - бюджетные вливания.

"Это соотношение надо менять как минимум к паритетному: 50 на 50. Кроме того, контрольные цифры этого нацпроекта: увеличить не менее, чем в 1,5 раза общий объем выделяемых на исследования и разработки средств бюджетного и внебюджетного сектора", - сказал Трубников.

Кроме того, в национальный проект "Наука", по его словам, заложено строительство нескольких объектов класса мегасайнс, семи центров мирового уровня, в том числе по геномным исследованиям, по технологиям больших данных, математические центры. А также создание 15 научно- образовательных центров мирового уровня, интегрирующих университеты, исследовательские институты, средний и крупный бизнес, госкорпорации.

"Все это будет делаться для того, чтобы обеспечить внутреннюю мобильность, связать регионы, дать дополнительный импульс развитию территорий", - отметил замминистра.

Сроки принятия нацпроекта

По словам Трубникова, хотя нацпроект "Наука" является для министерства головным, но ведомство принимает участие также и в разработке других нацпроектах - прежде всего, "Образование", а также по здравоохранению, демографии, транспорту, инфраструктуре, экологии.

"Паспорта всех этих проектов будут рассмотрены сначала вице-премьерами, а затем председательством правительства. Потребуется их согласовать между министерствами и агентствами - на это уйдет порядка месяца. К середине - концу августа мы должны сдать в правительство согласованные нацпроекты "Наука" и "Образование". И надеюсь, что осенью они будут приняты", - пояснил Трубников.