Российская и Белорусская академии наук объявили конкурс на лучшие совместные исследования

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук Белоруссии (НАН) объявили конкурс на соискание трех премий за выдающиеся научные результаты, полученные российскими и белорусскими учеными при проведении совместных исследований.

Об этом говорится в сообщении на сайте РАН, опубликованном в пятницу.

Речь идет о совместных работах в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. В конкурсе могут участвовать российские и белорусские ученые, которые имеют гражданство одной из стран и работают в научных организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования России и в научных организациях Национальной академии наук Белоруссии.

"Число участников, выдвигаемых на конкурс, не должно превышать трех человек с каждой стороны, при этом количество участников совместных исследований с российской и белорусской стороны может быть неодинаковым", - говорится в сообщении.

Премии будут присуждены в четвертом квартале 2018 года.