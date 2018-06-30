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Guardian: в Мозамбике завершили обследование "затерянного мира"

Наука
30 июня, 12:10 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 30, июня. /ТАСС

Обработка полученных данных займет несколько месяцев

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© Francesco Tomasinelli/AGF/UIG via Getty Images

ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. В Мозамбике завершила работу первая научная экспедиция, которая обследовала недавно открытый там "затерянный мир". Как сообщила британская газета The Guardian, речь идет об участке влажного тропического леса в центральной части Мозамбика. Он расположен на вершине базальтовой горы с такими крутыми склонами, что в экспедицию пришлось включать опытных альпинистов.

Однако именно это обстоятельство больше всего и привлекло внимание британского исследователя Джулиана Бейлисса, который в 2012 году открыл этот мозамбикский "затерянный мир", похожий на описание в одноименном романе Артура Конан Дойла. В 2005 году Бейлисс первым сделал научное открытие, когда нашел необычную природную зону с помощью приложения Google Earth. Он долго разглядывал поверхность Мозамбика, пока не обнаружил обширный горный массив Мабу. В 2012 году таким же образом он заметил каменный выступ, который торчал словно палец посреди впадины - кратера потухшего в древности вулкана. Гора Лико представляет собой базальтовый выступ с отвесными боками, который на 700 м вздымается над окружающей саванной.

Собрав предварительные сведения, британец пришел к выводу, что даже жители ближайших к Лико деревень ничего не знают о том, какие растения или животные встречаются на вершине горы. Ученый стал собирать экспедицию из биологов и альпинистов. Подготовка заняла пять лет, в команду вошли представители нескольких стран - Бразилии, Великобритании, Мозамбика, Свазиленда и ЮАР, а также 13 университетов, музеев и исследовательских институтов.

Первым делом, прибыв на место, участники экспедиции создали базовый лагерь у подножия горы и стали ждать, когда скалолазы смогут преодолеть самый трудный участок - почти вертикальный 125-метровый склон. Оттуда наверх вела крайне крутая тропка.

На вершине горы исследователи действительно обнаружили никем не тронутый, первозданный влажный тропический лес. Подтверждена находка одного нового вида бабочек, ранее неизвестного науке. Обработка полученных данных займет несколько месяцев.

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