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Ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта в медицине создана в России

Наука
2 июля, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Главными целями ассоциации станет объединение участников рынка для решения вопросов, связанных с созданием и развитием национальной базы медицинских знаний

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине, которая будет способствовать внедрению новейших технологий в клиническую практику, создана в России при поддержке Российской венчурной компании (РВК). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба РВК.

Решение о создании Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" было принято на площадке прошедшего в Москве 26-28 июня 2018 года Всероссийского консилиума заслуженных врачей.

"Ассоциация учреждена при поддержке РВК для ускоренного внедрения передовых технологий искусственного интеллекта в клиническую практику и развития продуктов рынков "Нейронет" и "Хелснет" Национальной технологической инициативы (НТИ)", - говорится в сообщении РВК.

Главными целями ассоциации станет объединение участников рынка для решения вопросов, связанных с созданием и развитием национальной базы медицинских знаний. В частности, организация федеральной сети сбора первичных биомедицинских данных, обеспечение доступа для российских разработчиков систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР) к биомедицинским данным, поддержка развития рынка СППВР и ряд других.

"Чтобы реализовать потенциал (в области технологий искусственного интеллекта для здравоохранения - прим. ТАСС) и внедрять наши продукты не только в России, но и на мировом рынке, необходима консолидация разработчиков и конструктивное взаимодействие с государством, институтами развития и другими участниками рынка. Именно для этого при поддержке Российской венчурной компании, НТИ и медицинского сообщества была создана наша Ассоциация", - отметил директор Ассоциации Сергей Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

В Ассоциацию вошли разработчики инновационных продуктов для здравоохранения, медицинские организации, другие участники рынка, а также частные лица. Наблюдательный совет организации составят представители Российской венчурной компании, Всероссийского союза страховщиков, Ассоциации заслуженных врачей, руководители медицинских организаций и образовательных учреждений.

Направления НТИ

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

Ранее были утверждены дорожные карты НТИ на период до 2035 года по пяти направлениям - "Технет" (передовые производственные технологии), "Автонет" (беспилотный транспорт), "Маринет" (морской транспорт без экипажа), "Нейронет" (искусственные компоненты сознания и психики) и "Аэронет" (беспилотные летательные аппараты).

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