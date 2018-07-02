Еlectricite de France будет проводить исследования с помощью российского реактора

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Научный центр компании Еlectricite de France (EDF, Франция) будет в течение нескольких лет осуществлять материаловедческие исследования с помощью российского реактора БОР-60, расположенного в АО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Ульяновская область), говорится в сообщении НИИАР.

НИИАР и Исследовательское подразделение EDF подписали долгосрочный контракт, в рамках которого будет изучено влияния водорода на термическую стабильность радиационных и деформационных дефектов в модельных сплавах циркония.

"Контрактом предусмотрено облучение экспериментальных образцов, изготовленных из модельных циркониевых сплавов в реакторе БОР-60 и проведение большого комплекса исследований и испытаний до и после облучения. Проведение всего комплекса работ планируется завершить в течение пяти лет", - говорится в сообщении.

Реактор БОР-60 - экспериментальный исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем мощностью 60 МВт. БОР-60 предназначен для отработки топливного цикла, технологии натриевого теплоносителя, а также широкого спектра проектных и конструкторских решений для реакторов на быстрых нейтронах. Как мощный источник быстрых нейтронов используется для исследований воздействия нейтронного облучения на конструкционные, топливные и поглощающие материалы различных типов.

О компаниях

АО "ГНЦ НИИАР" (входит в научный дивизион Госкорпорации "Росатом") - отраслевой центр по предоставлению наукоемких высокотехнологичных услуг, обеспечивающий проведение широкого спектра экспериментальных реакторных и послереакторных исследований для долгосрочного устойчивого развития атомно-энергетического комплекса России.

Еlectricite de France - крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания - оператор атомных электростанций. EDF управляет 59 энергоблоками АЭС.