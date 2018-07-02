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В Китае обнаружили комплекс захоронений возрастом более 2,5 тыс. лет

Наука
2 июля, 15:22 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Зоя Русинова

Ученые нашли в том числе 21 усыпальницу и шесть погребальных ям

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© Sovfoto/UIG via Getty Images, архив

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили на территории центральной провинции Хэнань комплекс древних гробниц, относящихся к историческому периоду Чуньцю (VIII-V века до н.э.). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Раскопки осуществлялись на территории действующего химического завода в городе Има на северо-западе провинции.

"Гробницы хорошо сохранились и расположены упорядоченными рядами", - приводит "Синьхуа" слова сотрудника провинциального института культурного наследия и археологии Ма Цзюньцая. Как отметил специалист, всего в ходе работ ученым удалось обнаружить 21 усыпальницу и шесть погребальных ям, в которых сохранились останки 28 лошадей. На месте захоронений было также найдено свыше 500 предметов ритуальной утвари, выполненной из бронзы, керамики и нефрита.

По словам Ма Цзюньцая, в одной из гробниц располагались четыре бронзовых треножника с двумя ушками по бокам - "дин", которые использовались в обрядах жертвоприношений. Также в усыпальнице были найдены четыре жертвенных сосуда под названием "гуй" - во время осеннего погребального обряда там помещали просо.

"Эти предметы указывают на высокий социальный статус погребенного", - указал эксперт и отметил, что находка прольет свет на особенности совершения обряда похорон, существовавшего более 2,5 тыс. лет назад на территории современного Центрального Китая".

Название эпохи Чуньцю, что дословно означает период "Весен и Осеней", традиционно связывают с названием древнейшей китайской летописи, авторство или редактура которой приписывается мыслителю Конфуцию. Следом за этой исторической вехой в Китае настало время Чжаньго или период "Сражающихся царств" (V-III века до н.э.), уже после которого Древний Китай был объединен в империю.

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