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Ученые Сколтеха разработали математическую модель аккумулятора, заряжаемого от солнца

Наука
2 июля, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Модель обеспечивает большую гибкость при проектировании реальных энергетических установок

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Группа ученых из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), МГУ имени Ломоносова и МФТИ смоделировали динамику важнейших характеристик проточного аккумулятора, который накапливает энергию от возобновляемых источников (ветра, солнца), что позволит выявлять проблемы в работе таких устройств и расширить область их применения. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Сколтеха.

Проточный аккумулятор - устройство, которое позволяет накапливать энергию возобновляемых источников в моменты, когда сложились благоприятные условия, а затем тратить ее в условиях необходимости. Такой аккумулятор отличается от традиционных тем, что в нем, помимо электрохимической ячейки, используется жидкий электролит, который хранится в отдельных резервуарах и протекает через ячейку в процессе работы аккумулятора. Это дает большую гибкость при проектировании реальных энергоустановок и позволяет создавать накопители энергии с очень большой мощностью и емкостью.

"Группа ученых из Сколтеха, МГУ и МФТИ разработала математическую модель для электрохимической ячейки ванадиевого проточного аккумулятора. Полученная модель описывает динамическое поведение ВПА, учитывая переток ионов ванадия через мембрану. Полученная учеными модель поможет отслеживать проблемы, возникающие при работе ванадиевых батарей и расширить область их применения", - говорится в сообщении.

Переток ионов ванадия через мембрану (или кроссовер) - одна из главных проблем, возникающих в процессе работы ванадиевых проточных аккумуляторов, что ведет к уменьшению емкость устройства.

Решение этой проблемы попытались найти российские ученые под руководством профессора Сколтеха Алдо Биски. Разработанная ими математическая модель детально описывает явление кроссовера. Предложенный метод позволяет получить хорошую точность моделирования таких характеристик, как напряжение, емкость и уровень заряда аккумулятора, а также уменьшить влияние кроссовера без больших вычислительных затрат. В дальнейшем модель может быть использована для разработки методов контроля технического состояния аккумулятора.

Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Energy.

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