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Исследование: каждый седьмой случай заболевания диабетом вызван загрязнением воздуха

Наука
2 июля, 14:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, июля. /ТАСС

Ученые установили, что загрязненный воздух ведет к сокращению выработки поджелудочной железой инсулина, а также препятствует высвобождению энергии из глюкозы крови, осуществляющей процесс метаболизма

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© Александр Рюмин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Каждый седьмой случай заболевания диабетом в крупных городах напрямую связан с загрязнением воздуха. К такому выводу пришли ученые медицинского факультета Университета Вашингтона в г. Сент-Луис (штат Миссури) на основании проведенного ими исследования. Его результаты опубликованы в специализированном ежемесячнике Lancet Planetary Health.

"В 2016 году загрязнение окружающей среды и воздуха, в частности, спровоцировало возникновение диабета примерно у 3,2 млн человек на земном шаре, что составило 14% всех больных диабетом", - утверждается в статье, написанной американскими учеными для журнала.

"Наша работа показала, что загрязненный воздух ведет к сокращению выработки поджелудочной железой человека столь необходимого организму инсулина, а также препятствует высвобождению энергии из глюкозы крови, осуществляющей процесс метаболизма (обмена веществ - прим. ТАСС)", - подчеркивают авторы статьи.

Причины возникновения диабета

Многолетнее наблюдение за группой ветеранов, проживающих в мегаполисах, в 14% случаев выявило у них начальные стадии диабета. Причем по поводу данного заболевания никто из пациентов никогда не обращался и не наблюдался у врачей. Ни у кого из них не было отмечено превышения веса или ожирения.

В экспериментальных целях исследователи разработали математическую модель степени загрязнения воздуха, учитывали длительность пребывания испытуемых в загрязненной среде и таким образом рассчитали негативное влияние этого фактора на развитие диабета у подопечных, отмечается в работе ученых.

"Наше исследование в очередной раз показало, что имеется прямая связь между загрязнением воздуха и развитием диабета, - отметил в статье руководитель исследования, профессор медицины Университета Вашингтона Зияд Аль-Али. - Причем сравнительный анализ проблемы показал, что подобная связь отмечена многими нашими коллегами по всему миру".

"Экономическое лобби во многих странах, с одной стороны, признает, что уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе еще очень высок, но за признанием не следует главного - реальных мер по снижению уровня загрязнения атмосферы", - с сожалением констатирует ученый.

До тех пор, пока законы об охране окружающей среды не начнут действовать в полной мере, рост заболеваемости диабетом в ряде стран не прекратится, предупреждают авторы исследования. К их числу они относят в первую очередь Афганистан, Гайану, Индию, Папуа-Новую Гвинею.

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