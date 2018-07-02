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Ученые будут искать следы поморской культуры на севере Новой Земли

Наука
2 июля, 15:28 UTC+3

Исследователи убеждены, что перспективы найти следы пребывания поморов на севере архипелага достаточно велики

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Архангельские и новосибирские ученые будут искать следы пребывания поморов на севере Новой Земли. Как сообщил ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, соглашение о совместной работе по проекту поиска следов поморской культуры на побережье северной части архипелага на пять лет подписано между нацпарком и институтом археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (Новосибирск).

"Мы планируем искать следы поморской культуры на архипелаге Новая Земля хотя бы в границах парка, есть понимание археологического изучения освоения Новой Земли поморами: есть упоминания в литературных источниках, в том числе у голландских мореплавателей о наличии поморских крестов на побережьях [островов Новой Земли]. Это проект парка и института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН", - сказал ТАСС Кирилов.

В 2018 году планируются работы по сбору материала вблизи базы парка на мысе Желания на острове Северном Новой Земле, и работы по северной части архипелага в ходе рейса Арктического плавучего университета на борту судна "Профессор Молчанов", который пройдет с 10 по 29 июля. "Руководителем группы парка в рейсе будет заместитель директора по научной работе Иван Мизин. Поставлена задача найти наиболее характерные места по Новой Земле и провести их краткое описание и фотографирование, где могут быть какие-то объекты, чтобы иметь понимание для предметного поиска", - сообщил директор парка, отметив, что будет вестись и архивная работа.

Как сказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия "Русской Арктики" Евгений Ермолов, перспективы найти следы пребывания поморов на севере Новой Земле достаточно велики. "Наши предыдущие экспедиции за небольшое время в окрестностях мыса Желания уже выявили объекты: на Оранских островах было найдено поморское судно, рядом с мысом Желания - два промысловых становища. Так что потенциал есть, нужно только работать", - пояснил ТАСС историк.

Поморы - самобытная группа русского и карельского населения на Белом море, уклад жизни которой связан с морскими промыслами в северных морях. Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.

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