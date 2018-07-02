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Австралийские ученые нашли "лечащий рак" ген

Наука
2 июля, 17:21 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 2, июля. /ТАСС

Открытие может помочь разработке лекарств от множества заболеваний, включая рак, диабет или ревматоидный артрит

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СИДНЕЙ, 2 июля. /ТАСС/. Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) Австралии обнаружили ген, который играет важнейшую роль в управлении реакцией иммунитета на различные заболевания и инфекции. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Этот ген существует около 500 миллионов лет, но как объясняет представитель CSIRO Кэмерон Стюарт, его обнаружение может помочь поиску лекарства от "множества заболеваний, включая рак, диабет или ревматоидный артрит". "Наша иммунная система производит специальный белок цитокин, который может усилить иммунитет и помогает предотвратить распространение вирусов или других патогенов, тем самым не допуская развитие болезни", - отмечает она.

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Ген под названием C6orf106 или C6 "управляет этим процессом, останавливая производство некоторых цитокинов и усиливая выработку других, чтобы обеспечить сохранение иммунитета".

Исследователь Ребекка Амброз, сказала, что "есть еще тысячи генов, о которых мы знаем очень мало", "Удивительно, что C6 существует более 500 миллионов лет, и сохранившись, он передался от простых организмов людям. Но только сейчас мы получаем представление о его важности".

Исследователи попросили помощи у общественности, чтобы выбрать название для гена. После этого список имен будет передан для окончательного утверждения австралийской медицинской ассоциацией.

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