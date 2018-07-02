Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: китайские конструкторы создали "лазерный АК-47"

Наука
2 июля, 18:12 UTC+3 ГОНКОНГ ГОНКОНГ/СЯНГАН/ 2, июля. /ТАСС

Первыми новую разработку получат антитеррористические подразделения китайской военной полиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 2 июля. /ТАСС/. Китайские оружейники разработали новое нелетальное оружие - лазерную винтовку ZKZM-500. Она стреляет невидимым лазерным лучом, способным проникать сквозь окна и вызывать ожоги кожи и тканей человека. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

"Боль при попадании лазера будет невыносимой", - предупредил специалист, участвовавший в разработке и испытаниях прототипа оружия в Сианьском Институте оптики и точной механики при Китайской академии наук в провинции Шэньси. Винтовка калибром 15 мм весит 3 кг, примерно столько же как и всемирно известный автомат Калашникова АК-47, ее дальность стрельбы составляет почти 800 метров. Она может быть установлена на машины, лодки и самолёты. Сейчас лазерная винтовка готова к серийному производству, и первыми это оружие получат антитеррористические подразделения китайской военной полиции, сообщает издание.

Лазер сделали невидимым человеческому глазу и он бесшумен, поэтому очень сложно будет понять, с какого направления идет атака.

Создатели ZKZM-500 попросили не раскрывать их имена из-за секретности проекта. Но несмотря на завесу тайны, известно, что в обойме винтовки вместо обычных пуль - литиевые аккумуляторы, похожие на те, что устанавливают в современные телефоны. Каждый аккумулятор позволит произвести 1000 "выстрелов"- лазерных импульсов, каждый из которых длится не больше 2 секунд.

Понимая всю опасность этого оружия, его разработка и производство в Китае жестко контролируются, а его получателями смогут выступить только китайские военные и полиция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
Биография Леонида Кравченко
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости