СМИ: китайские конструкторы создали "лазерный АК-47"

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 2 июля. /ТАСС/. Китайские оружейники разработали новое нелетальное оружие - лазерную винтовку ZKZM-500. Она стреляет невидимым лазерным лучом, способным проникать сквозь окна и вызывать ожоги кожи и тканей человека. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

"Боль при попадании лазера будет невыносимой", - предупредил специалист, участвовавший в разработке и испытаниях прототипа оружия в Сианьском Институте оптики и точной механики при Китайской академии наук в провинции Шэньси. Винтовка калибром 15 мм весит 3 кг, примерно столько же как и всемирно известный автомат Калашникова АК-47, ее дальность стрельбы составляет почти 800 метров. Она может быть установлена на машины, лодки и самолёты. Сейчас лазерная винтовка готова к серийному производству, и первыми это оружие получат антитеррористические подразделения китайской военной полиции, сообщает издание.

Лазер сделали невидимым человеческому глазу и он бесшумен, поэтому очень сложно будет понять, с какого направления идет атака.

Создатели ZKZM-500 попросили не раскрывать их имена из-за секретности проекта. Но несмотря на завесу тайны, известно, что в обойме винтовки вместо обычных пуль - литиевые аккумуляторы, похожие на те, что устанавливают в современные телефоны. Каждый аккумулятор позволит произвести 1000 "выстрелов"- лазерных импульсов, каждый из которых длится не больше 2 секунд.

Понимая всю опасность этого оружия, его разработка и производство в Китае жестко контролируются, а его получателями смогут выступить только китайские военные и полиция.