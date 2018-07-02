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Ученые изучат особенности детского сна в Арктике и разработают способы его улучшения

Наука
2 июля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Исследователи отмечают, что в Арктике эта проблема является особенно острой из-за выраженной социальной десинхронизации

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ученые из Карельского научного центра Российской академии наук (РАН) проведут в 2018 году исследование детского сна в Арктике. По результатам проекта будут созданы рекомендации для корректировки режима дня и школьных занятий для живущих на Крайнем Севере детей, сообщил ТАСС в понедельник сообщил руководитель проекта Сергей Коломейчук.

"Мы изучаем, как социальная десинхронизация - потребность жить по расписанию, основанному на общественных нормах, а не на биологических часах, влияет на детей и их сон. В Арктике эти процессы сильнее выражены, потому что в отличии от умеренных широт там меньше солнечного света. В результате дети сильнее не высыпаются, а это, в свою очередь, влияет на их восприятие информации и способность восполнять энергию. Это чревато перееданием, нарушением метаболизма, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и даже диабетом", - сказал Коломейчук и добавил, что к концу 2018 года исследователи закончат изучение групп детей из регионов северной части европейской России и подготовят рекомендации для корректировки сна и режима дня.

"Мы проводим первичный сбор данных через анкетирование у детей из Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области и с помощью анализов оцениваем уровень гормона сна. Затем сравниваем с показателями детей коренных жителей. Если они отличаются, то мы смотрим за тем, что именно коренные народы делают по-другому. На основании полученных данных мы разработаем рекомендации для немедикаментозной коррекции сна, например, перенос на более позднее время начало занятий в школах во втором полугодии и будем рекомендовать властям воспользоваться ими и провести пилотный проект", - добавил Коломейчук.

Он отметил, что подобная практика существует в странах Скандинавии. "Все занятия во втором полугодии было бы полезно сдвинуть на полчаса-час. Такое уже есть в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Наши соседи считают, что качество сна имеет прямую связь с поведением детей. Поэтому, чтобы избежать различных асоциальных явлений в будущем, они пришили [к выводу о необходимости] использовать такую меру", - пояснил Коломейчук.

Проект по исследованию и оценке влияния жизни в Арктике на показатели сна и бодрствования детей осуществляется командой ученых из экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) совместно c лабораторией генетики Карельского Научного центра РАН и Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова.

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