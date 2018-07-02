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Росатом и NEA могут на базе уникального реактора скоординировать научные программы

Наука
2 июля, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Представители организаций обсудили перспективы развития на базе Международного центра исследований в Париже

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Росатом и Агентство по ядерной энергии (NEA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) могут скоординировать свои научные программы в рамках Международного центра исследований (МЦИ), создаваемого на базе уникального российского Многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР).

Перспективы координации исследований на базе МЦИ обсудили в Париже специальный представитель Росатома по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков и глава NEA Уильям Мэгвуд, говорится в сообщении на сайте МБИРа.

"С господином Мэгвудом мы обсудили возможные направления совместной работы в рамках Международного центра исследований, в том числе координацию научных программ. Считаю, что благодаря созданию МЦИ на основе МБИР, к участию в котором Росатом приглашает всех желающих, для мирового научного сообщества открываются большие перспективы по созданию ядерной энергетики будущего", - приводятся в сообщении слова Першукова.

Многоцелевой быстрый исследовательский реактор на площадке АО "ГНЦ НИИАР" в (Димитровград, Ульяновская область) сооружается в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года". Уникальный МБИР должен заменить действующую в настоящее время российскую исследовательскую установку БОР-60 и существенно расширить имеющиеся экспериментальные возможности за счет повышения плотности потока нейтронов, качества и количества экспериментальных объемов. Создание МБИР закрепит технологическое лидерство России в области ядерных реакторов и технологий на быстрых нейтронах.

На базе МБИР создается Международный центр исследований, к участию в котором Росатом приглашает всех желающих. Структурная основа МЦИ двухкомпонентная: реакторный комплекс, находящийся в собственности России и технически управляемый уполномоченной российской организацией АО "ГНЦ НИИАР", и творческая исследовательская составляющая, передаваемая в МЦИ по долгосрочному соглашению.

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