Guardian: датские ученые впервые создали искусственный человеческий яичник

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Группа датских ученых впервые создала искусственный человеческий яичник - орган, который поможет сохранить детородную функцию у женщин, перенесших онкологические заболевания. Как сообщает газета The Guardian, технология искусственных яичников также обещает стать спасением для пациенток, страдающих другими болезнями, влияющими на фертильность.

В настоящее время основным методом лечения бесплодия является "консервация" (предварительная заморозка) тканей яичников. По окончании процедуры женщине возвращают уже оплодотворенную яйцеклетку, что позволяет ей иметь детей даже после тяжелой болезни. Однако при заболеваниях отдельными видами рака (лейкоз и рак яичников) данная методика неэффективна, поскольку может спровоцировать рецидив.

Датские специалисты Национального госпиталя Rigshospitalet утверждают, что такие пациентки нуждаются в безопасном альтернативном способе восстановления репродуктивной функции. Для этого они создали искусственный образец органа для трансплантации. С помощью реактивов ткани яичников очищают от клеток, затронутых раком, оставляя каркас из соединительной ткани (белка и коллагена), на который впоследствии пересаживают здоровые фолликулы (яйцеклетки, окруженные эпителиальными клетками и соединительной тканью), получаемые из организма женщины. Указанная технология дает возможность повторной имплантации без риска возникновения онкологических заболеваний.

Уникальная методика уже прошла испытания на лабораторных мышах. Животным была пересажена специально подготовленная ткань яичников, в которой содержалось двадцать человеческих фолликул. Четверть из них оставалась живыми более трех недель, вокруг яичников начали образовываться кровяные сосуды. "Это только первое доказательство того, что мы можем поддерживать жизнедеятельность этих яйцеклеток. Должно пройти еще много времени до того, как мы сможем опробовать методику на женском организме", - подчеркивает один из авторов изобретения Сюзанна Порс, которая добавила, что полноценные операции по внедрению искусственных яичников в женский организм специалисты смогут осуществлять только через 5-10 лет.