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Томские ученые определят загрязнение Карского и Черного морей с помощью планктона

Наука
3 июля, 10:49 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 3, июля. /ТАСС

При помощи разработанного специалистами ТГУ аппаратно-программного комплекса можно будет исследовать траекторию, скорость и видовое разнообразие планктона

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ТОМСК, 3 июля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) готовят экспедиции для обследования экологического состояния Карского и Черного морей. Как во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, изучать морскую воду они будут с помощью планктона на месте его обитания, что стало возможно благодаря разработанному ими аппаратно-программному комплексу.

"При традиционном методе оценки состояния акватории используется контактный метод: с помощью сетей вылавливают планктон и исследуют под микроскопом. Уникальность нашей разработки в комплексном подходе и в том, что мы исследуем планктон в естественной среде, не нанося ему вреда. <…> Наш прибор позволяет исследовать траекторию и скорость планктона, а также фиксировать его видовое разнообразие. По этим показателям можно судить об экологическом состоянии акватории, например, под воздействием вредных веществ планктон <…> становится медленнее", - сказал заместитель завлабораторией радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды ТГУ Алексей Ольшуков.

Как пояснили в вузе, морские испытания комплекса должны пройти в августе в Карском море, экспедиция туда сейчас готовится. Стационарные испытания в Мурманске уже завершились в Кольском заливе, это были междисциплинарные исследования физиков из Томска и биологов из Мурманска, но для более точных показателей необходимо детальное тестирование акватории. По словам разработчиков, этот прибор также можно использовать и в южных широтах: в частности, группа исследователей собирается этим летом проверить состояние воды в Черном море во время экспедиции в Севастополь.

"Мы старались сделать наш аппаратно-программный комплекс универсальным для условий Крайнего Севера - для работы в Северном Ледовитом океане, и для южных морей - Черного и Японского", - уточнил ученый.

Ранее сообщалось, что ученые Томского госуниверситета изучали степень влияния промышленных предприятий на воду, флору и ихтиофауну Средиземного моря в районе Александрии (Египет). Данные о современном состоянии морской гидрофауны станут основой для разработки программы долгосрочного мониторинга морских экосистем, которая позволит египетским специалистам прогнозировать возможные экологические изменения, определять их характер и причины.

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