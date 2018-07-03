Кабмин поручил Росимуществу передать Институту экологии шесть тихоокеанских моржей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Институту проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН шести особей тихоокеанских моржей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Передать безвозмездно федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук шесть особей тихоокеанского моржа", - говорится в документе. Росимуществу совместно с Минобрнауки РФ предписано обеспечить в установленном порядке передачу млекопитающих. Правительственное распоряжение содержит также перечень с конкретными идентификационными номерами ластоногих.

Институт был создан в 1934 году на базе Лаборатории эволюционной морфологии, основанной российским ученым академиком Алексеем Северцовым. Институт сконцентрировался на фундаментальных исследованиях проблем экологии, эволюции и биоразнообразия, став одним из ведущих научно-исследовательских учреждений России биологического профиля. Сотрудники института изучают проблемы общей и частной экологии животных, биоразнообразия, поведения и эволюционной морфологии животных, разрабатывают рекомендации по охране природы.