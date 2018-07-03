Ученые объяснили необычное вращение Урана столкновением его с объектом вдвое больше Земли

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Необычный наклон оси вращения Урана, отличающий его от остальных планет Солнечной системы, а также аномально низкая температура на поверхности могут объясняться тем, что в прошлом Уран столкнулся с гигантской ледяной протопланетой, обладающей вдвое большей массой, чем Земля. К таким выводам пришла группа британских исследователей из Даремского университета, которые смоделировали столкновение с помощью суперкомпьютера. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Уран отличается от других планет Солнечной системы тем, что фактически лежит на боку: плоскость экватора наклонена к плоскости его орбиты почти под прямым углом. В результате, когда он движется по орбите, то напоминает, в отличие от остальных планет, скорее катящийся шар, чем волчок. Это приводит к тому, что смена времен года там происходит не так, как в других местах. Кроме того, Уран - еще и самая холодная планета Солнечной системы, хотя находится она ближе к Солнцу, чем Нептун.

"Уран лежит на боку, и ось его вращения наклонена практически под прямым углом к осям остальных планет в Солнечной системе. Практически с полной уверенностью можно сказать, что это следствие гигантского столкновения, но нам очень мало известно о том, как именно это произошло на самом деле, и как еще такое катастрофическое событие повлияло на планету", - объяснил руководитель исследования доктор Джейкоб Кегеррейс.

"Мы смоделировали более 50 различных сценариев столкновения, используя мощный суперкомпьютер, чтобы проверить, сможем ли мы воспроизвести именно те условия, которые повлияли на процесс формирования планеты", - отметил он. "Наше исследование подтверждает: наиболее вероятный сценарий заключается в том, что молодой Уран пережил катастрофическое столкновение с объектом, масса которого превышала земную вдвое или даже больше. Этот объект задел его сбоку и запустил тем самым процессы, которые привели к тому, что планета стала такой, какой мы ее знаем сейчас", - добавил Кегеррейс. Компьютерная модель объясняет также формирование колец и спутников Урана: они могут быть отколовшимися при столкновении обломками протопланеты.