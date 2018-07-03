Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые объяснили необычное вращение Урана столкновением его с объектом вдвое больше Земли

Наука
3 июля, 19:59 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, июля. /ТАСС

Уран отличается от других планет Солнечной системы тем, что фактически лежит на боку, кроме того, Уран - еще и самая холодная планета системы, хотя и находится ближе к Солнцу, чем Нептун

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Необычный наклон оси вращения Урана, отличающий его от остальных планет Солнечной системы, а также аномально низкая температура на поверхности могут объясняться тем, что в прошлом Уран столкнулся с гигантской ледяной протопланетой, обладающей вдвое большей массой, чем Земля. К таким выводам пришла группа британских исследователей из Даремского университета, которые смоделировали столкновение с помощью суперкомпьютера. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Уран отличается от других планет Солнечной системы тем, что фактически лежит на боку: плоскость экватора наклонена к плоскости его орбиты почти под прямым углом. В результате, когда он движется по орбите, то напоминает, в отличие от остальных планет, скорее катящийся шар, чем волчок. Это приводит к тому, что смена времен года там происходит не так, как в других местах. Кроме того, Уран - еще и самая холодная планета Солнечной системы, хотя находится она ближе к Солнцу, чем Нептун.

"Уран лежит на боку, и ось его вращения наклонена практически под прямым углом к осям остальных планет в Солнечной системе. Практически с полной уверенностью можно сказать, что это следствие гигантского столкновения, но нам очень мало известно о том, как именно это произошло на самом деле, и как еще такое катастрофическое событие повлияло на планету", - объяснил руководитель исследования доктор Джейкоб Кегеррейс.

"Мы смоделировали более 50 различных сценариев столкновения, используя мощный суперкомпьютер, чтобы проверить, сможем ли мы воспроизвести именно те условия, которые повлияли на процесс формирования планеты", - отметил он. "Наше исследование подтверждает: наиболее вероятный сценарий заключается в том, что молодой Уран пережил катастрофическое столкновение с объектом, масса которого превышала земную вдвое или даже больше. Этот объект задел его сбоку и запустил тем самым процессы, которые привели к тому, что планета стала такой, какой мы ее знаем сейчас", - добавил Кегеррейс. Компьютерная модель объясняет также формирование колец и спутников Урана: они могут быть отколовшимися при столкновении обломками протопланеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
7
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости