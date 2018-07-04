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Guardian: голландские строители обнаружили тысячи артефактов в бывших каналах Амстердама

Наука
4 июля, 8:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, июля. /ТАСС

Среди находок присутствовали вещи, относящиеся к абсолютно разным периодам и эпохам

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© EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Самые разнообразные предметы - от орудий труда каменного века до современных ювелирных украшений и останков утонувших животных - обнаружили рабочие на дне бывших городских каналов во время строительства новой линии метрополитена в Амстердаме. Об этом сообщает газета The Guardian.

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Каналы Дамрак и Рокин являлись оживленными притоками реки Амстел, однако в XIX веке они были засыпаны и превращены в улицы современного Амстердама. Решение о начале раскопок бывших каналов было принято в 2003 году и объяснялось необходимостью строительства новой линии городского метро. В ходе проведения работ строители обнаружили 700 тыс. объектов, рассказывающих о почти 800-летней истории города. Все артефакты, включая керамические предметы, фрагменты металла, куски стекла и остатки глиняных труб, были внимательно изучены и распределены по категориям.

Как передает газета The Guardian, среди находок присутствовали вещи, относящиеся к абсолютно разным периодам и эпохам. Это - керамические лезвия, датируемые 4 тыс. до н.э., средневековые гвозди, монеты, крючки. Особый интерес у рабочих вызвала русская налоговая печать и цуба (гарда) японского самурайского меча XIX века. Все предметы отражают разные этапы возведения городских построек и рассказывают о том, как видоизменялись водные пути, служившие для судоходства.

"Огромное количество, разнообразие и природа этих вещей делает их уникальными источниками городской истории", - указывают специалисты, мнение которых приводит газета. По ее информации, обнаруженные предметы были сфотографированы и размещены на специальном сайте, который может посетить любой желающий.

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