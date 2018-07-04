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В Великом Новгороде на раскопках нового сезона нашли первые берестяные грамоты

Наука
4 июля, 9:35 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 4, июля. /ТАСС

Одно из писем сохранилось целиком, два других представляют собой обрывки

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Археологическая экспедиция обнаружила на раскопках в Великом Новгороде три берестяные грамоты, это первая подобная находка в этом сезоне. В одной из них ученым удалось прочитать записку о судебном деле, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Новгородского объединенного музея-заповедника.

"В первые дни работ на Троицком раскопе археологи сделали ряд важных находок. Среди них три берестяные грамоты, получившие соответствующие номера 1103, 1104 и 1105. Работы ведутся в слое последней четверти XII века", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе добавили, что одна из находок сохранилась целиком, две другие грамоты представляют собой обрывки.

Сейчас специалисты расшифровывают тексты берестяных писем. "В грамоте № 1105 речь идет о судебном деле. Автор письма намерен жаловаться на своего адресата князю, если тот не выполнит его условия. Текст написан очень четким, аккуратным почерком на внешней стороне коры", - рассказали в музее. По данным члена-корреспондента РАН Алексея Гиппиуса, в грамоте №1103 всего два слова, но оба встречаются в берестяной переписке впервые.

Первые письма на бересте ученые обнаружили в Новгороде в 1951 году. В основном они написаны в XIII-XIV веках - чуть позже появилась бумага, и грамоты вышли из оборота.

Полевой сезон 2018 года для Троицкого раскопа юбилейный. За 45 лет здесь удалось обнаружить свыше 450 берестяных грамот, площадь раскопа превысила 8 тыс. кв. м.

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