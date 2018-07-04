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Ученые Томского госуниверситета уменьшат вес антенн спутников за счет новых конструкций

Наука
4 июля, 10:34 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 4, июля. /ТАСС

По словам специалистов, разработка актуальна также в связи с тем, что срок службы антенн на орбите должен составлять около 20 лет

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Трансформируемая антенна в цехе изготовления крупногабаритных трансформируемых конструкций и антенно-фидерных устройств в ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"

Трансформируемая антенна в цехе изготовления крупногабаритных трансформируемых конструкций и антенно-фидерных устройств в ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"

© Евгений Курсков/ТАСС

ТОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты Научно-исследовательского института прикладной математики и механики Томского госуниверситета (НИИ ПММ ТГУ) и АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" разрабатывают облегченные и долговечные конструкции для антенн космических аппаратов. Проект реализуется в рамках федеральной программы и должен быть представлен до конца 2019 года, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ТГУ.

Новые силовые элементы и каркасы разрабатываются для космических спутников, обеспечивающих связь и дистанционное зондирование поверхности Земли. Космический мониторинг поверхности Земли позволяет решать множество задач от контроля паводковой и пожароопасной ситуации до исследования изменений климата и относится к одной из наиболее успешно и динамично развивающихся инновационных отраслей.

"От классических схем, которые используются в настоящее время, новые конструкции отличает то, что они являются дополнительно оптимизированными. Это означает уменьшение веса конструкций и внутренних напряжений элементов, с учетом жестких условий космоса: перепадов температуры от минус 200 до плюс 200 градусов, глубокого вакуума, воздействия радиации и так далее. Предлагаемые нами решения нацелены на то, чтобы уменьшить деформации и сохранить геометрию конструкций", - приводит пресс-служба завлабораторией исследования конструкций из композиционных материалов НИИ ПММ ТГУ Сергея Пономарева.

По словам ученого, новый подход позволяет обеспечить силовым элементам меньшую массу, высокую жесткость и стабильность размера. Это необходимо еще и по той причине, что согласно современным требованиям, срок службы трансформируемых антенн после вывода на орбиту должен составлять около 20 лет.

Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Его руководителем является ученый ТГУ и Сибирского государственного аэрокосмического университета Александр Лопатин. Результаты своей работы конструкторская группа представит в конце 2019 года.

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