Первый в РФ протез митрального клапана сердца для установки через катетер создали в Сибири

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Ученые Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина (клиники Мешалкина) создали первый отечественный протез митрального сердечного клапана для транскатетерной имплантации, которая подойдет людям пожилого возраста. Ученые завершают доклинические испытания, сообщили ТАСС в пресс-службе клиники.

Пороки митрального клапана, который находится между левым предсердием и левым желудочком сердца, - одна из наиболее распространенных форм патологии сердечно-сосудистой системы. Традиционно эти пороки лечат на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения. По некоторым данным, такие операции не подходят для 30-50% пожилых пациентов из-за риска серьезных осложнений и смерти.

"По аналогии с аортальным клапаном митральный может устанавливаться неинвазивно через бедренную артерию или верхушку сердца, но описанные в медицинской литературе протезы митрального клапана находятся пока на этапе доклинических, либо ограниченных клинических испытаний - это связано с его более сложной анатомией. На базе лаборатории биопротезирования центра новых хирургических технологий клиники Мешалкина ученые разработали образец самораскрывающегося нитинолового каркаса транскатетерного митрального биопротеза", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Каркас клапана сделан из сплава никеля и титана, створки - из перикарда сердца теленка. Планируется, что клапан будет вводиться через верхушку сердца или левое предсердие без остановки работы сердца и раскрываться внутри.

Как сообщил ТАСС кардиохирург клиники Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев, лаборатория готовится завершать доклинические испытания.

"Конструкция митрального клапана более сложная, есть определенные моменты, которые препятствуют его быстрому появлению на рынке. В России не зарегистрировано ни одного подобного зарубежного протеза. В рамках гранта Российского научного фонда с 2016 года мы разрабатываем отечественный транскатетерный протез митрального клапана. Мы провели испытания на мелких лабораторных животных и вплотную подошли к имплатанции клапана крупному лабораторному животному - мини-пигу (карликовой домашней свинье - прим. ТАСС) или овечке", - рассказал хирург.