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Новосибирские студенты придумали первый в России комплект для панорамной съемки

Наука
4 июля, 11:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, июля. /ТАСС

Отмечается, что устройство позволяет делать панорамные снимки обычным фотоаппаратом и без использования дорогих аксессуаров

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НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дмитрий Богомолов и Руслан Августан создали устройство, которое позволяет делать панорамные фотографии обычным фотоаппаратом. Как в среду сообщила пресс-служба вуза, первый в России комплект для профессиональной панорамной съемки позволит делать снимки без использования дорогих аксессуаров.

"Комплект предназначен для создания сферических панорамных снимков, которые используются при создании виртуальной реальности, 3D-моделей объектов, виртуальных экскурсий. Устройство MagicPano… позволяет делать профессиональные сферические панорамы на любом фотоаппарате без дорогих комплектов для панорамной съемки и объективов fish-eye", - объяснили в пресс-службе.

Чтобы сделать фотографию, нужно закрепить камеру на устройстве, запустить мобильное приложение и нажать кнопку съемки. Далее необходимо загрузить фотографии на сайт по созданию панорам. Как говорит один из разработчиков, Руслан Августан, западные аналоги у их проекта есть, но они не лишены недостатков. Прежде всего это касается цены и размера: новосибирская система гораздо дешевле и легче.

"Стоимость этой системы (зарубежной - прим. ТАСС) - $1,5 тыс., наша же модульная система будет стоить около 20 тысяч рублей. <…> Кроме того, MagicPano значительно легче, чем конкурент, за счет этого на нее можно крепить более тяжелую оптику, и она более мобильна", - пояснил студент.

Как пояснили в вузе, пока комплект совместим лишь с камерами Sony, но в будущем разработчики планируют подключить технику Nikon и Canon. В продаже MagicPano сможет появиться примерно через год, сейчас система находится на стадии доработки.

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