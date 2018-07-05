Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о расширении полномочий РАН

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в четверг во втором, основном чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН).

Суть проекта

В первом чтении законопроект был принят Госдумой 27 марта. Проект предусматривает внесение поправок в федеральный закон "О Российской академии наук" (ФЗ-253) в части расширения направлений деятельности, основных задач и полномочий РАН. Так, инициативой предлагается дополнить основные направления деятельности РАН обеспечением преемственности и координации научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства.

Из проекта закона следует, что в перечень целей деятельности РАН включается "прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризация достижений науки и техники среди детей и молодежи".

Среди новых задач Академии, в соответствии с законопроектом, будет проведение за счет бюджета "фундаментальных и поисковых научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства". Кроме того, РАН сможет заниматься организацией разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, а также организацией и координацией поисковых научных исследований, которые проводят научные организации.

Кроме того, предполагается, что академия будет осуществлять экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями в порядке, установленном правительством РФ.

Документом также предусматривается, что РАН будет ежегодно готовить и представлять президенту РФ и в кабмин доклад о реализации государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности. Академия также получит право направлять в органы государственной власти РФ предложения по развитию законодательства по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по ним публичные слушания.

Поправки кабмина ко второму чтению и их обсуждение

После принятия законопроекта в первом чтении правительство РФ подготовило к нему три поправки. В частности, кабмин предложил внести пункт, согласно которому РАН лишь "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке, установленном правительством РФ, а не согласовывает, как было в первоначальном варианте, что значительно снижает полномочия Академии. Также правительство предложило ввести требование к РАН информировать МИД о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности, а прекращение полномочий руководителей научных организаций согласовывать с президентом РАН "в случаях, установленных правительством РФ".

Профильный комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в середине июня рекомендовал принять поправки во втором чтении без понижения роли Академии. Депутаты проголосовали за свою редакцию, предусматривающую, в частности, сохранение за РАН права согласовывать вопрос о ликвидации и реорганизации научных институтов.

В конце июня на круглом столе, посвященном вопросам правового обеспечения научной деятельности в России, председатель комитета Вячеслав Никонов сообщал, что комитет окончательно определился со своей позицией по данному вопросу. "Позиция эта звучит так: Академия наук согласовывает решения по реорганизации, ликвидации государственных научных организаций за исключением федеральных научных организаций, которые находятся в ведении тех федеральных министерств и ведомств, которые находятся в прямом подчинении президента", - сказал он.

В свою очередь, РАН предложила снять поправки правительства, представленные ко второму чтению законопроекта, так как они, по мнению академиков, противоречат первоначальной концепции изменений в закон, расширяющих полномочия Академии.