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Эксперимент швейцарских ученых показал степень влияния окситоцина на сотрудничество людей

Наука
5 июля, 11:34 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Исследователи выяснили, что высокий уровень этого гормона вызывает спонтанное желание помочь партнеру

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ЖЕНЕВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Гормон окситоцин, вызывающий чувство доверия, привязанности и нежности, снижающий страх и стресс играет важную роль во взаимодействии и налаживании контактов между людьми в обществе. Это продемонстрировал эксперимент, проведенный учеными-психологами Невшательского университета в Швейцарии. О результатах университет рассказал на своем сайте.

Свой-чужой

"Мы впервые проанализировали естественное влияние этого гормона на сотрудничество и общение между людьми", - пояснила одна из авторов исследования Дженифер Маклунг. Во время эксперимента у участвовавших в нем волонтеров был выбор: сотрудничать с другими при выполнении поставленной задачи или действовать в одиночку. Замеряя уровень окситоцина в организме участников, ученые сопоставляли полученные данные с особенностями их поведения.

Задача состояла в том, чтобы найти винтики красного и синего цвета, упакованные в пластмассовые футляры в виде пасхальных яиц. Эксперимент усложняло то обстоятельство, что все участники были разбиты на две равные группы - условно "яблоки" и "груши", и имели бейджи с изображениями этих фруктов. При этом речь вовсе не шла о двух командах, так как задание было у каждого участника индивидуальное. На поиски отправлялись парами, причем в паре могли оказаться люди как с разными бейджами, так и с одинаковыми. Один игрок в паре собирал красные винтики, другой - синие, и за каждый "правильный" винтик полагалось вознаграждение.

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Правила не обязывали игроков в паре сотрудничать, однако такая стратегия явно была выигрышной: можно было отдавать на взаимной основе друг другу винтики "не своего" цвета и тем самым вести поиски быстрее и результативнее.

Ученые пришли к следующему выводу: высокий уровень окситоцина вызывает спонтанное желание помочь партнеру. Однако проявлялся такой порыв у участников только по отношению к членам своей группы - то есть у "яблок" к "яблокам", а у "груш" - к "грушам", несмотря на чисто формальный характер разделения на две группы. "Тот же самый уровень окситоцина не имеет эффекта, когда речь идет о другой группе, - констатировала Маклунг. - Даже люди с высоким уровнем окситоцина предпочитали в этом случае искать винтики в одиночку, нежели делиться и помогать".

По мнению ученых, такое поведение имеет психологическую основу и сродни поведению спортивных болельщиков, которые в случае возникновения потасовки с болельщиками другой команды, склонны помогать "своим", не вникая в первопричину возникновения конфликта.

Коммуникация и окситоцин

В ходе второй части эксперимента исследователи Невшательского университета выясняли, как повышенный уровень окситоцина сказывается на желании людей общаться друг с другом. Результат оказался неожиданным. Когда пара состояла из представителей разных групп, общение при повышенном уровне окситоцина было более активным, чем при обычном, однако оно все-таки оставалось формальным и не приводило к сотрудничеству. Если же в паре оказывались два "яблока" или две "груши", то общение при повышенном окситоцине было менее активным, как при обычном.

"Окситоцин действует как социальный индикатор, направленный на выработку наиболее адекватного поведения, - пояснила Маклунг. - В нашем эксперименте члены одной и той же группы проявляли больше стремления сотрудничать, исходя из того, что это укрепляет их связь между собой, но при этом они меньше сотрудничали с членами другой группы, чтобы сохранить общественную дистанцию между игроками".

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