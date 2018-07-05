Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые выяснили, что таяние вечной мерзлоты создает условия для роста лиственниц

Наука
5 июля, 14:07 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, июля. /ТАСС

По данным исследования, со временем потепление климата может привести к распространению деревьев в зоне мерзлоты в Центральной Сибири

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Таяние вечной мерзлоты из-за потепления климата повышает обеспеченность лиственниц минеральными питательными элементами - со временем это может привести к ее распространению в зоне мерзлоты в Центральной Сибири. К такому выводу пришла группа ученых из России (Красноярска), Швейцарии, Франции и США, сообщило в четверг официальное издание Сибирского отделения РАН.

"Ученые Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Сибирского федерального университета, Швейцарии, Франции и США обнаружили, что деградация вечной мерзлоты, вызванная потеплением, увеличивает обеспеченность лиственниц минеральными питательными элементами. Исследователи прогнозируют, что это вызовет рост биомассы и продуктивности деревьев в мерзлотной зоне Центральной Сибири", - сообщает издание. Результаты опубликованы в журнале Forests.

Лиственница распространена практически на всей территории Центральной Сибири, но в условиях вечной мерзлоты ее вегетационный период сокращается. Ученые проанализировали эффекты потепления климата на двух наиболее распространенных в Центральной Сибири видах - лиственнице сибирской и лиственницы Гмелина. На участках в Эвенкии и Красноярске в течение вегетационного периода они измеряли содержание азота, фосфора и калия в хвое деревьев, растущих на разных почвах. Оказалось, что концентрация этих элементов в хвое увеличивается на более теплых почвах - соответственно, с потеплением климата деревья будут получать больше питательных веществ.

Исследование поддержано Российским научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований, французской национальной программой INSU и Национальным научным фондом США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Страны
США Франция Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
2
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
3
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
4
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
5
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости