Ученые выяснили, что таяние вечной мерзлоты создает условия для роста лиственниц

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Таяние вечной мерзлоты из-за потепления климата повышает обеспеченность лиственниц минеральными питательными элементами - со временем это может привести к ее распространению в зоне мерзлоты в Центральной Сибири. К такому выводу пришла группа ученых из России (Красноярска), Швейцарии, Франции и США, сообщило в четверг официальное издание Сибирского отделения РАН.

"Ученые Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Сибирского федерального университета, Швейцарии, Франции и США обнаружили, что деградация вечной мерзлоты, вызванная потеплением, увеличивает обеспеченность лиственниц минеральными питательными элементами. Исследователи прогнозируют, что это вызовет рост биомассы и продуктивности деревьев в мерзлотной зоне Центральной Сибири", - сообщает издание. Результаты опубликованы в журнале Forests.

Лиственница распространена практически на всей территории Центральной Сибири, но в условиях вечной мерзлоты ее вегетационный период сокращается. Ученые проанализировали эффекты потепления климата на двух наиболее распространенных в Центральной Сибири видах - лиственнице сибирской и лиственницы Гмелина. На участках в Эвенкии и Красноярске в течение вегетационного периода они измеряли содержание азота, фосфора и калия в хвое деревьев, растущих на разных почвах. Оказалось, что концентрация этих элементов в хвое увеличивается на более теплых почвах - соответственно, с потеплением климата деревья будут получать больше питательных веществ.

Исследование поддержано Российским научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований, французской национальной программой INSU и Национальным научным фондом США.