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Ученые МФТИ нашли способ повысить эффективность органических солнечных батарей

Наука
5 июля, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Для этого специалисты добавили в их состав атомы фтора

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Группа ученых нашла способ повысить эффективность органических фотопреобразователей (солнечных батарей) в несколько раз при помощи добавления в их состав атомов фтора. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МФТИ.

"Международная группа ученых, в которую входят специалисты МФТИ, показала, что упорядоченные структуры на основе органических молекул могут стать основой для солнечных батарей. Используя такие структуры, ученые нашли способ повысить эффективность органических фотопреобразователей в несколько раз", - говорится в сообщении.

Солнечные батареи или фотоэлектрические преобразователи в настоящее время являются одним из самых перспективных направлений в энергетике. Ученые работают над тем, как удешевить батареи, одновременно повысив их эффективность. В большинстве фотоэлектрических преобразователей используется поликристаллический кремний, но ученые работают и над альтернативными вариантами. Одна из возможных замен кремнию - органические соединения, особые полимеры с фотоэлектрическими свойствами.

"Экспериментируя с модификациями исходных молекул, международный коллектив ученых смог добиться роста эффективности образцов с 3,7 до 10,2%. Это все еще меньше хороших коммерческих солнечных батарей, однако столь значительное увеличение КПД заставляет всерьез отнестись к новому материалу - такими темпами он может и перегнать сегодняшних фаворитов", - отмечается в сообщении.

По словам профессора, заведующего лабораторией функциональных органических и гибридных материалов МФТИ, директора исследований Национального Научного Центра Франции Дмитрия Иванова, органические солнечные батареи имеют ряд преимуществ перед традиционными: процесс производства занимает меньше стадий, хорошо поглощающее свет вещество можно наносить гораздо более тонким слоем, а сами батареи необязательно делать плоскими, благодаря чему их можно наносить, например, на черепичную крышу.

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