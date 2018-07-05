"Умные" браслеты помогут врачам наблюдать за пациентами

ГААГА, 5 июля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. "Умные" часы и браслеты могут получить распространение в медицине, сообщил информационный портал DachNews.

Испытания устройств, которые в круглосуточном режиме следят за состоянием пациентов, начал голландский медицинский центр при Университете Неймегена. На первом этапе 60 человек получили браслеты, которые измеряют давление, температуру тела, потребление кислорода, частоту сердцебиения и дыхания. Они связаны со специальным программным обеспечением, которое позволяет врачам и медсестрам в режиме реального времени наблюдать за пациентами, при этом медикам не придется делать постоянные обходы и вручную снимать показатели. В случае отклонения от нормы, браслет немедленно подаст сигнал, в том числе на устройство, к которому он подключен.

Как отмечают специалисты, "умные" браслеты могут найти широкое применение в медицине. На данном этапе испытания проходят в хирургическом и терапевтическом отделении университетского медицинского центра. Предполагается, что они также помогут сократить пребывание в отделении интенсивной терапии и найдут широкое распространение у людей, находящихся в группах риска.

"А особенно полезными они будут для людей с серьезными осложнениями, такими как заражение крови или легочная эмболия, - отметили в университете. - Они действительно могут помочь спасти жизнь".