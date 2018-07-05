Ученые: ущерб от повышения уровня мирового океана может превысить $13 трлн

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Повышение уровня мирового океана нанесет огромный ущерб прибрежным районам планеты с населением в сотни миллионов человек. Он может превысить $13 в случае невыполнения Парижского соглашения, участники которого условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Об этом говорится в докладе, распространенном Национальным океанографическим центром Великобритании (NOC).

"В условиях глобального потепления уровень мирового океана повышается вследствие таяния ледников и ледовых покровов, а также теплового расширения океанских вод", - отмечается в документе. И наибольший ущерб будет нанесен "прибрежным районам, залегающим не выше 10 метров над уровнем моря и где проживают более 600 млн человек".

По оценкам британских экспертов, как сообщает газета Daily Express, в результате повышения температуры на планете на 1,5 градуса к 2100 году уровень мирового океана поднимется на 52 см. Однако, если увеличение температуры превысит к этому времени 2 градуса, то уровень мирового океана повысится на 86 см или даже на 1,8 метра по худшему сценарию.

Согласно обнародованным ранее выдержкам из доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), учрежденной Программой ООН по окружающей среде и Всемирной Метеорологической Организацией, глобальное потепление может привести к повышению средней температуры на планете более чем на 1,5 градуса. Причем значительные изменения климата могут произойти уже к 2040 году.

Избежать роста температуры можно лишь при готовности государств осуществить "быстрые и всеобъемлющие изменения" мировой экономики, считают специалисты МГЭИК.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. Соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.