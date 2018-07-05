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Австралийские ученые нашли способ спасти от вымирания северных белых носорогов

Наука
5 июля, 17:52 UTC+3 СИДНЕЙ 5, июля. /ТАСС

Исследователи планируют получить потомство вида с помощью ЭКО

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СИДНЕЙ, 5 июля. /ТАСС/. Группа австралийских ученых собирается использовать экстракорпоральное оплодотворение, чтобы вывести потомство северного белого носорога. 

Последний самец этого вида умер в Кении в марте 2018 года. При этом единственные живущие самки северного белого носорога уже не могут иметь потомства. Однако специалисты Школы бионаук при университете Мельбурна в сотрудничестве со своими кенийскими коллегами успели получить семя белого носорога.

Исследователи планируют искусственно оплодотвроить яйцеклетку, полученную от самки животного. Эмбрион поместят в инкубатор, после чего его пересадят суррогатной матери. В качестве последней выступит самка южного белого носорога. 

Руководитель проекта профессор Марилин Ренфри отметил, что ученые столкнуться со значительными сложностями. "Это (носороги - прим. ТАСС) очень крупные животные, вес носорогов составляет в среднем 2000 кг. Очень трудно получить доступ к их репродуктивному тракту для пересадки эмбриона. Но уже придумано устройство длиной 150 см, с помощью которого и будет предпринята эта сложная и весьма деликатная операция".

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